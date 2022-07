Portugal defronta hoje os Países Baixos, as detentoras do título

Portugal cumpre hoje o seu segundo encontro no Grupo C da fase final do Europeu de futebol feminino, defrontando os Países Baixos, campeões em título, quatro dias depois da estreia com um empate 'amargo' face à Suíça.

Num agrupamento em que só os dois primeiros seguem para os quartos de final, o conjunto comandado por Francisco Neto vai tentar manter-se na corrida, novamente num jogo marcado para o Leigh Sports Village, em Wigan @ Leigh.

Portugal vai enfrentar a seleção quarta classificada do 'ranking' da FIFA, apenas atrás de Estados Unidos, Suécia e França, e vencedora da última edição da prova, em 2017, ano em que foi anfitriã e bateu na final a Dinamarca por 4-2.

As duas formações partem para a segunda jornada com um ponto, uma vez que Portugal somou uma igualdade a dois tentos com a Suíça, depois de chegar aos cinco minutos a perder por 2-0, e os Países Baixos empataram a um golo face à Suécia.

Na estreia, Coumba Sow e Rahel Kiwic bateram Inês Pereira nos primeiros instantes, mas Portugal reagiu na segunda parte, restabeleceu a igualdade, com tentos de Diana Gomes e Jéssica Silva, e criou várias oportunidades para ganhar o encontro.

Em termos teóricos, as dificuldades vão aumentar muito no embate da segunda ronda, mas a seleção lusa sabe que se não pontuar fica numa situação muito complicada, até porque no domingo enfrenta a Suécia, segunda do 'ranking' mundial.

Nos últimos embates entre as duas formações, no apuramento para o Mundial de 2015, disputado no Canadá, Portugal foi goleado em casa pelas neerlandesas por 7-0, em 26 de outubro de 2013, e, um ano depois, em 13 de setembro de 2014, perdeu fora por 3-2, culpa de um 'hat-trick' de Vivianne Miedema.

Quanto ao 'onze', não é previsível que Francisco Neto promova muitas alterações, sendo que Kika Nazareth, já totalmente restabelecida de doença, é candidata à titularidade, podendo entrar para o lugar de Ana Borges.

Por seu lado, os Países Baixos não têm quatro titulares do primeiro jogo, a guarda-redes Sari van Veenendaal, que se lesionou e foi excluída da prova, a média Jackie Groenen e a avançada Vivianne Miedema, ambas positivas à covid-19, e a central Aniek Nouwen, também vítima de uma lesão na estreia.

O encontro entre Portugal e os Países Baixos, da segunda jornada do Grupo C do Europeu de futebol feminino, realiza-se hoje, a partir das 20:00, no Leigh Sports Village, em Wigan @ Leigh, com arbitragem da croata Ivana Martincic.

Antes deste embate, a Suécia defronta a Suíça, a partir das 17:00, no Bramall Lane, em Sheffield.