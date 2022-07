Euro recupera após ter estado em paridade com o dólar

O euro recuperou hoje depois de ter negociado durante a manhã em paridade com o dólar, devido à aversão ao risco e aos receios de uma recessão.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0065 dólares, face aos 1,0063 dólares registados na segunda-feira à mesma hora. O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0042 dólares.

O euro chegou durante a manhã a um câmbio de um para um com o dólar, o que não ocorria há 20 anos, desde 15 de julho de 2002.

A confiança no investimento na Alemanha baixou em julho, quando se intensificam os receios de uma recessão, agravados pela incerteza quanto ao fornecimento de gás da Rússia.

Segundo dados da Bloomberg citados pela Efe, o euro registou uma desvalorização de 12% desde o início do ano.

"Acreditamos que o aumento dos temores de recessão generalizada tenha sido em grande parte responsável por esta forte desvalorização do euro, com os mercados a refugiarem-se no 'porto seguro' do dólar americano", referem analistas da Ebury numa nota enviada à Lusa.

A moeda europeia negociou entre 1,0000 e 1,0065 dólares.

Divisas................hoje ............segunda-feira

Euro/dólar............1,0065..................1,0063

Euro/libra............0,84490................0,84670

Euro/iene.............137,54................. 138,29

Dólar/iene............136,68................. 136,39