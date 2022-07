Motivos de saúde desaconselham Jardim na inaguração do Santuário

A paróquia e a Associação Civil dos Altos Mirandinos, na Venezuela, “tiveram a amabilidade de convidar-me para a Dedicação da nova Basílica de Nossa Senhora de Fátima,13 de Outubro próximo”, quem o diz é Alberto Joao Jardim na sua página do Twitter, no entanto o antigo governante declinou gentilmente o convite por questões de saúde.

“Desaconselhado de viagens intercontinentais, após o enfarte em 2011”, o antigo chefe do Executivo terá agradecido o convite, enviando uma "mensagem de grande apreço pelos esforços da Cultura e da Identidade desta comunidade, cujo empenho de anos é agora coroado de merecido êxito”, justifica ainda no mesmo meio de comunicação.

Alberto João Jardim é figura reconhecida na Venezuela e pelos membros da Associação por, no exercício das suas funções, ter concedido apoio à obra e marcando presença no lançamento da primeira pedra do Santuário.

Não vai Alberto João Jardim irá um leque de figuras da sociedade madeirense, nomeadamente Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional ou o director regional das Comunidades Madeirenses que já confirmaram presença.

Quem também não faltará à cerimónia será o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.