IL-Madeira diz que Governo Regional continua apoiado em “achismos”

O partido Iniciativa Liberal Madeira veio esta terça-feira a público tecer uma série de críticas na sequência do anúncio do presidente do Governo Regional da Madeira sobre a construção de um novo túnel.

Novo Túnel entre a Ajuda e São Gonçalo À margem da apresentação do projecto imobiliário 'Dubai na Madeira, que decorre no Savoy Palace, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou a criação de um novo túnel que vai ligar a Ajuda e São Gonçalo, com saídas em todos os acessos horizontais e com uma variante para a nova área do Hospital Universitário.

Isto não faz sentido nenhum e é particularmente irritante a sensação de “em cima do joelho” em que andamos em permanência. É tudo feito apoiado em 'achismos', sem estudos de impacto e viabilidade. Governar assim é a pior das governanças. IL-Madeira

"Andaram entretidos a aprovar projectos habitacionais para uma zona da cidade (já sobrecarregada) e, de repente, lembram-se que não há rede viária para servir mais 5 ou 6 mil carros por dia", adianta.

"Vai daí", diz a IL-Madeira, e "tiram uma ideia da cartola, soprada ao ouvido do presidente do Governo por um espertalhão de serviço. Arranjaram uma solução simples? Não. Vão esventrar a cidade toda com um milagroso túnel e saídas em barda".

O partido vai mais longe e levanta uma série de dúvidas:

Quantas? A que cotas? Em que locais? Afectando quem? Ninguém sabe. É o Chavismo madeirense - “exproprie-se!” - perfeitamente ilustrado pela confissão da inexistência de qualquer sustentação teórica para uma ideia anunciada em Julho, mas que só será apresentada em Fevereiro do próximo ano. Daqui a 7 meses. Não há nenhum estudo sobre o assunto e nenhuma reflexão sobre o impacto na cidade duma obra desta dimensão, é a subjugação da racionalidade económica e da exequibilidade técnica, à decisão política que interessava apresentar, a bem das conveniências comerciais de empresários do regime. Quero, posso, mando e depois logo se vê. É o Albuquerquismo em marcha. IL-Madeira

"Quanto custa? Ninguém sabe. É o PedroNunismo ilhéu. Mais um episódio da mesma série de sempre, com cenas socialistas que padecem sempre dos mesmos pecados capitais - visão de curtíssimo prazo, planeamento zero, soluções miraculosas em cima do joelho e o contribuinte a pagar o que for preciso. Renovação? Isto é tudo mais do mesmo", conclui o partido.