Trump classifica negociações como "muito boas" e vê acordo "muito possível"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu hoje que Washington tem tido negociações "muito boas" com Teerão nas últimas horas e considerou "muito possível" um acordo para pôr fim à guerra contra o Irão que fechou o estreito de Ormuz.

"Tivemos conversas muito boas nas últimas 24 horas e é muito possível que cheguemos a um acordo", indicou o Presidente norte-americano durante uma conferência de imprensa na Sala Oval.

As suas declarações surgiram horas depois de o republicano ter decidido suspender a operação de escolta de navios presos desde fevereiro no Golfo Pérsico devido ao bloqueio iraniano do estreito de Ormuz, de forma a permitir que ambos os lados chegassem a um entendimento que pusesse fim ao conflito.

"Estamos numa boa situação e, neste momento, estamos a fazer bem. Agora temos de conseguir o que precisamos de conseguir. Se não conseguirmos, teremos de dar um passo muito maior", frisou Trump, reiterando a mensagem que tinha transmitido horas antes.

Numa mensagem na sua plataforma de redes sociais, Truth Social, o magnata republicano tinha referido hoje que, se o Irão aceitar os termos de paz acordados, irá terminar as operações militares e o bloqueio naval contra a República Islâmica.

No entanto, também ameaçou com ataques mais intensos caso Teerão não aceite o acordo.

O republicano reiterou que o Irão deseja "chegar a um acordo" e que a campanha militar dos EUA tem sido um sucesso, uma vez que dizimou os recursos militares iranianos.

"Acho que ganhámos", sublinhou o chefe de Estado norte-americano.

As declarações de Trump coincidem com as notícias publicadas hoje pelo portal de notícias Axios, que afirma que Washington aguarda uma resposta iraniana nas próximas 48 horas sobre vários pontos-chave de uma proposta para chegar a um acordo sobre o fim definitivo do conflito e estabelecer uma estrutura para negociações mais amplas sobre o programa nuclear do país persa.

Segundo fontes da Casa Branca citadas pelo Axios, este é o momento em que as duas partes estiveram mais próximas de um acordo desde o início da guerra travada pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro.

Já o Irão confirmou hoje que continua a analisar a proposta dos Estados Unidos para terminar o conflito no Médio Oriente.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghai, citado pela agência ISNA, indicou ainda que Teerão comunicará a sua posição ao Paquistão, país que tem mediado contactos indiretos entre o Irão e os EUA.

Ambos os lados estão atualmente a observar um cessar-fogo por tempo indeterminado para avançar com as negociações que estavam paralisadas.