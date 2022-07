Jornais destacam 'calor' de norte a sul, ranking das escolas e a queda de Boris

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais nacionais desta sexta-feira.

No semanário Expresso:

- "Especial ranking das escolas. Notas de colégios privados sem controlo"

- "Boris Johnson cai mas a polémica continua"

- "Caos na aviação deixa 8 mil malas perdidas na Portela"

- "Marcelo quer aeroporto aprovado no Parlamento"

- "PS pressiona Costa a reforçar coordenação política"

- "Greves já estão ao nível de 2015"

- "Carros de luxo ucranianos usados para traficar armas"

- "Guerra na Ucrânia parte CGTP"

- "Mário Ferreira: 'Estou a ser alvo de uma tentativa de linchamento'"

- "Défice e dívida estão fora das prioridades de Montenegro"

- "PSD sem posição sobre aeroporto"

- "PS preocupado com violência doméstica"

- "Caso Ivo Rosa só depois do verão"

- "Incêndios: país em situação de alerta"

No semanário Novo:

- "Judiciária investiga fraude com viagens para as Regiões Autónomas"

- "Luís Montenegro inicia mandato a ignorar Chega e a enterrar referendo da regionalização"

- "José Miguel Júdice: 'Foram mais as vezes que António Costa toureou Marcelo'"

- "Ribeiro Cristóvão em entrevista: 'Sempre assumi o meu clube e o meu partido'"

- "Crise política dos aeroportos continua a ser um mistério dentro do Governo"

No Correio da Manhã:

- "Suspeito de golpe de 1,15 milhões. Mário Ferreira vende barco a si próprio em 'offshore' para escapar ao IRC"

- "Ana Gomes denuncia ligações políticas perigosas e pede investigação do BCE ao Banco de Fomento"

- "Seis escolas investigadas por subida de notas"

- "Ranking do ensino secundário com as médias de todo o país"

- "Mistério em Ovar. Bruxo morto com a mulher a dormir"

- "Igreja afasta sacerdote. Padre envia mensagens e vídeos eróticos a alunos"

- "Pensões até 1108 euros. Aumento extra é pago hoje aos reformados"

- "Santa Maria da Feira. Onda solidária dá dinheiro a idoso assaltado"

- "Assinou até 2027. João Victor quer fazer história no Benfica"

- "Antecipação da chega de Enzo entusiasma Schmidt"

- "Sporting. Mais um Paulinho na mira do leão"

- "Nadador paralímpico. Atleta incendiário foge da cadeia"

- "Governo. 100 dias de inflação, guerra e muitos casos"

- "Reino Unido. Boris Johnson apresenta demissão"

No Público:

- "Governo e IPSS sem acordo sobre valor a pagar para ter creches grátis"

- "Rankings. Escolas públicas de Lisboa, Coimbra e Porto fora do top 50 da lista do PÚBLICO"

- "Demissão no Reino Unido. A festa de Boris Johnson chegou ao fim com um único consolo: haverá sempre o 'Brexit'"

- "A história dos Da Weasel contada por eles"

- "Caos nos aeroportos. Mais de 75 mil portugueses já podem reclamar indemnização"

- "Saúde. Nova equipa que vai gerir SNS terá nomeação política"

No Jornal de Notícias:

- "Indústria farmacêutica exige apoio do Estado para manter genéricos"

- "Ranking das escolas. Só seis concelhos têm média negativa nos exames"

- "Boris já caiu mas agarra-se ao cargo até novas eleições"

- "Ucrânia. Putin desafia Ocidente a medir forças com a Rússia"

- "Ciclismo. Prova Douro Internacional disputada por 18 equipas"

- "Marroquino clandestino apanha quatro anos por agredir agentes do SEF"

- "Parques aquáticos na fuga ao calor"

- "Maia. Moradores revoltados com atrasos dos CTT"

- "Braga. Noite Branca salva comércio, hotéis e restaurantes"

No Diário de Notícias:

- "Especial educação. Comunidade escolar não aprova proposta de calendário letivo"

- "António Correia de Campos. 'Finanças não confiam na saúde e são quem hoje gere o setor'"

- "Boris Johnson só quer deixar o poder no outono. Quem ocupará o seu lugar?"

- "Pedro Reis ao leme da Convenção Acreditar, plataforma para aproximar o PSD da sociedade"

- "Iberdrola coloca barragens do Tâmega a injetar energia na rede já este mês"

- "Stellantis vai produzir novo modelo Fiat em Mangualde"

- "Casa-Museu João Soares volta a ter crianças na Biblioteca de Verão"

No Inevitável:

- "Idosos ao volante. Há cerca de 9 mil portugueses com mais de 90 anos"

- "Portugal inacabado"

- "Reino Unido. Conservadores derrubam Boris Johnson"

- "Saúde. Temido admite défice de organização e Costa promete reforma de fundo"

- "Turismo. Portugal recupera em 2021 mas não chega aos níveis de 2019"

- "Vasco Gervásio. Qualquer coisa que não volta; Primavera de flor adormecida"

No Negócios:

- "António Costa Silva, entrevista de vida. 'Na prisão, quando chegava ao fim do dia vivo era uma vitória'"

- "Taxa alargada a mais empresas será cobrada a partir de 2024"

- "Aviação. Pilotos admitem fazer queixa da TAP em tribunal"

- "Turismo. Americanos já pesam mais do que brasileiros"

- "Guerra na Ucrânia. Portugueses são os mais inquietos da União Europeia"

- "Entrevista a Riccardo Marchi. 'Cordão sanitário ao Chega é elemento de fraqueza'"

- "Elvira Nabiullina, governadora do Banco Central Russo. A mulher que disse 'não' duas vezes"

No Jornal Económico:

- "Governo cumpre 100 dias com nota negativa da oposição"

- "Medina nomeia homem de confiança para revolucionar imobiliário do Estado"

- "BPI tem 500 milhões de euros para apoiar as empresas na transição energética"

- "Verbas do Banco do Fomento. Ana Gomes: Pluris, de Mário Ferreira, 'nem precisa de fundos nem é estratégica'"

- "Fusões e Aquisições. Corretora do Banco Brasil Plural quer comprar a portuguesa Luso Partners, de Luís Ricciardi"

- "Tecnologia. JE e Accenture promovem conferência sobre operações inteligentes"

- "Banca. FdR pede esclarecimentos ao Novobanco sobre alertas da Deloitte"

- "Fiscalidade. Peso dos impostos na conta da luz é menor em Espanha, mas por pouco"

- "Trabalho. Revisão da lei laboral avança mesmo com críticas da esquerda à direita"

- "Especial. Conheça as alternativas de investimento mais rentáveis, no nosso Guia de Fundos 2022"

No O Jogo:

- "Há dois sérios candidatos do FC Porto B às vagas no meio-campo de Conceição. Atenção a Vasco e Folha"

- "Benfica. Enzo esperado até 2.ª feira"

- "Sporting. Amorim pede defesa à prova de mercado"

- "Braga. Sequeira feliz por ter voltado a jogar. 'Estou a começar do zero'"

- "V. Guimarães. Herculano tem interessados e pode sair"

No A Bola:

- "Benfica quer Enzo já. Rivar Plate foi eliminado da Libertadores e águias pretendem fazer valer acordo"

- "Escolheu n.º 38. 'E a comemoração do título', João Victor à chegada a Lisboa"

- "Sporting. Amorim prefere produto nacional"

- "FC Porto. Sérgio Oliveira no Galatasaray"

- "Brasil. 'Incomodou-me jogar onde não estava habituado', Everton"

No Record:

- "Benfica. Todos a bordo. Águias partem hoje para estágio com lotação esgotada"

- "João Victor: 'Escolhi o 38 porque vamos ganhar o 38.º título'"

- "Sporting. Trincão ganha forma"

- "FC Porto. Extremo na lista de compras"