Acidente na Via Rápida feriu motociclista com gravidade

Um motociclista ficou ferido esta manhã no acidente ocorrido na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, após o choque da moto que conduzia com as traseiras de uma viatura.

Deste acidente aparatoso resultou em suspeita de fractura exposta de uma perna deste homem com 47 anos de idade, que terá sido o único ferido na situação.

O acidentado foi imobilizado em plano duro e já levado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. A PSP tomou conta da ocorrência.

Neste momento, o trânsito começa a fluir novamente, mas para já apenas numa faixa de rodagem, a da esquerda, o que implica que o acidente ocorreu na outra faixa. Os condutores devem posicionar-se nesta faixa uma vez que o acidente ocorreu perto do km 18.5.

A fila de trânsito ainda é gigantesca e estende-se além do km 26, em dupla fila.