Acidente em túnel na Via Rápida entala trânsito em mais de 7 km

Neste momento, ninguém passa além do túnel de João Gomes antes da ponte que atravessa aquela ribeira na Via Rápida, sentido Machico - Ribeira Brava.

Os sinais que o trânsito apresentava pouco depois das 8h00 confirmaram-se com um acidente que não deixa passar nenhuma viatura, tratando muito provavelmente de um acidente.

À conta desta situação, são já algumas centenas de viaturas que se acumulam atrás e nas entradas para a Via Rápida, com a fila a estender-se já desde a subida do Caniço de Baixo.

Refira-se que o acidente terá ocorrido entre o km 18.5 e 18.7, mas a fila de trânsito estende-se neste momento km 25.2. A tendência é para crescer ainda mais.