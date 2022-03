Motociclista ferido em acidente na via rápida

Um rapaz com cerca de 20 anos ficou ferido, esta madrugada, na sequência de um acidente de moto na via rápida, no nó da Ribeira de João Gomes, no Funchal.

O motociclista foi assistido pelos Bombeiros Municipais de Machico, que regressavam ao quartel naquela hora, e transportado para o hospital onde deu entrada com ferimentos num braço.