JPP acusa GESBA de falhar com o aumento do pagamento ao agricultor

O Juntos pelo Povo (JPP) veio hoje a público denunciar o que considera ser uma atitude “vergonhosa" por parte empresa pública GESBA, por falhar com o aumento do pagamento aos agricultores.

Numa iniciativa promovida este sábado, 2 de Abril, junto a uma plantação de banana, em Câmara de Lobos, Rafael Nunes lembrou que “após sete anos de promessas de Miguel Albuquerque e de Humberto Vasconcelos para melhorar o setor, os agricultores continuam a ter o seu trabalho valorizado”.

Foram “sete anos de propaganda, a criar expectativas nestes agricultores, o que se verifica é que Humberto Vasconcelos falhou com estes bananicultores, a GESBA não paga mais um cêntimo que seja a estes agricultores, depois de Miguel Albuquerque”, frisou.

Segundo o vice-presidente do grupo parlamentar do JPP, “não há qualquer valor fixo complementar ao valor pago por cada quilograma de banana", algo que classifica de "inadmissível”.

“Num momento em que os factores de produção crescem de uma forma vertiginosa, em que os adubos agrícolas quase que duplicaram de valor, os pesticidas e fertilizantes também aumentaram, assim como o próprio aumento do preço do combustível, as matérias primas, por inerência, também aumentam, a verdade é que o Governo Regional não teve isso em consideração”, reforçou.

Rafael Nunes recorda que "há poucos dias o Governo Regional acenou com uma bandeira de seis cêntimos por quilo de banana, a tentar enganar o agricultor, mas depois não diz que, a partir de 1 de Maio, vai retirar nove cêntimos ao valor pago ao agricultor por cada quilo de banana”. Isto numa empresa que "foi criada para aumentar o rendimento do agricultor e não para enriquecer os cofres do Governo regional”, observa o deputado do JPP.

“Temos uma empresa pública regional que vai cortar no pagamento da banana biológica de conversão e isto é enganar todos aqueles que pensaram que iriam ter um complemento ao seu rendimento. O Governo enganou estes agricultores”, acrescentou.

Rafael Nunes lembrou ainda os investimentos da GESBA, criticando as prioridades da empresa pública que "dá primazia às infra-estruturas ao invés de apoiar os agricultores". São “dois milhões de euros no museu da banana, outros 5,6 milhões num centro de processamento em São Martinho, ou seja, quase 8 milhões de euros em infraestruturas e o agricultor é sempre o esquecido”.

Isto é promover a escravidão, e neste momento é isto que o Governo Regional faz aos agricultores: a GESBA paga mal, o Governo Regional paga mal, o agricultor recebe muito mal e é necessário que isto mude rapidamente, e que se passe a cumprir tudo aquilo que foi prometido pelo Governo Regional.

O parlamentar sustenta que esta posição é suportada pelo próprio Tribunal de Contas: “O custo médio ecfetivamente suportado pela GESBA é de apenas 0,15 euros, ou seja, quinze cêntimos por cada quilograma de banana".

"Tudo o resto vem da União Europeia e isto é, de facto lamentável", rematou.