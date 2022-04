Dia de homenagem conjunta aos combatentes

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, em representação de sua Excelência, o Presidente do Governo Regional da Madeira, marcou presença na cerimónia Comemorativa do 104.º Aniversário da Batalha de La Lys, do 48.º Aniversário do Fim da Guerra do Ultramar e do Dia do Combatente.

A cerimónia oficial, organizada pelo Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes decorreu, esta manhã, junto ao Monumento em Memória dos Combatentes Madeirenses no Porto Moniz, tendo sido presidida pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Barreto.

Uma ocasião também marcada pelo actual contexto de guerra, em que, lamentavelmente, a situação de conflito armado volta estar em grande plano. A ocasião serviu ainda para prestar um sentido tributo a todos os que morreram ao serviço da sua pátria.