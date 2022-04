Iniciativa Liberal acusa PS de incompetência, negação da realidade e imobilismo

O líder parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) acusou hoje o PS de incompetência, negação da realidade, imobilismo e estatismo, considerando que o Programa do Governo nega os impactos da pandemia e a existência de uma guerra na Europa.

No encerramento do debate do Programa do Governo, o líder da bancada parlamentar liberal, Rodrigo Saraiva, considerou que dois dias de discussão no parlamento do documento "mostram mais do mesmo", ou seja, que o PS "não faz ideia de como pôr Portugal a crescer".

Na análise da IL, "esta incapacidade não é meramente conjuntural", sendo este programa "estruturalmente parecido" com o que foi apresentado em 2019, considerando que "foi só cortar e colar" e "vira o disco e toca o mesmo".

Segundo Rodrigo Saraiva, o Programa do Governo "nega os impactos da pandemia e das decisões erradas que o anterior governo tomou" e também "a existência de uma guerra na Europa, com impactos que se já se fazem sentir e farão sentir ainda mais no dia a dia dos portugueses".

"O Partido Socialista junta à sua incompetência, à negação da realidade, ao imobilismo e ao estatismo, a incapacidade de simplificar", sintetizou, num discurso com muitas críticas ao partido liderado por António Costa.