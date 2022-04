Ribeira Brava realiza acções de sensibilização sobre o desperdício alimentar

O desperdício alimentar foi tema de uma acção de sensibilização realizada ontem no Lar da Tabua, a cargo dos nutricionistas da Câmara Municipal da Ribeira Brava, para alertar os mais novos para a necessidade e importância de reduzir o desperdício alimentar dentro e fora de casa.

Orlando Fiqueli e Diogo Fernandes explicam que estas sessões levadas a cabo em várias entidades do concelho, têm como objectivo principal capacitar as crianças e jovens com informações adequadas para a tomada de decisões corretas.

A palestra de ontem foi destinada a crianças e jovens, entre os 6 e os 17 anos, e focou, sobretudo, as formas de combater o desperdício alimentar, com conselhos e exemplos de práticas mais sustentáveis.