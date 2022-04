Newfood: há um ano a cuidar da sua saúde!

Newfood, a empresa madeirense de suplementos alimentares, abriu portas há sensivelmente um ano com o intuito de revolucionar o conceito das substâncias naturais, apoiando-se nos avanços da ciência para a saúde.

A iniciativa partiu de Irénio Camacho que, após 30 anos de experiência na área, decidiu lançar uma nova marca de produtos naturais, desafiando especialistas a reimaginar os suplementos alimentares, valendo-se da biotecnologia, da inovação e da tecnologia para desenvolver fórmulas a partir das substâncias ativas disponibilizadas pela natureza.

Após um ano de existência, a empresa madeirense apresenta já uma vasta gama de produtos que se tem revelado eficaz na obtenção de metas terapêuticas levadas a efeito de forma consistente e segura, destacando-se no mercado pelos seus inigualáveis suplementos inovadores!

Produzidos em alguns dos mais prestigiados laboratórios Europeus, os produtos da chancela da Newfood são compostos por matérias-primas que nos chegam de países como o Japão, a Alemanha e os Estados Unidos.

De entre os produtos mais vendidos, o destaque vai para o Zen, um suplemento composto por substâncias adaptogénicas que atuam a nível psicológico, ajudando o organismo a resistir melhor ao stress, fazendo com que se sinta mais forte e mais seguro.

Um novo produto já neste verão

Apostada na inovação, a Newfood prepara-se para lançar um novo suplemento prébiótico destinado a promover a saúde do intestino, assentando, a exemplo de todos os outros, na sustentabilidade científica resultante de uma investigação levada a cabo pelo laboratório belga Fermedics.

O novo produto, a lançar já neste verão de 2022, eleva para 53 o número de suplementos da empresa Newfood. A par deste, a Newfood prepara-se para lançar um ou dois produtos por ano, sendo que tudo irá depender das solicitações do mercado, estando já também a delinear a sua estratégia de crescimento que passa pela obtenção de um armazém em Lisboa, podendo assim dar resposta aos inúmeros pedidos dos clientes que vão surgindo diariamente.

De momento, a Newfood marca presença em algumas lojas e tem reforçado as suas vendas através do seu sítio na Internet, sendo de realçar que os seus maiores mercados são as ilhas da Madeira e de Jersey e grande parte dos seus consumidores correspondem à faixa etária acima dos 40 anos.

Ao longo destes 12 meses, a empresa tem desenvolvido parcerias com terapeutas da área da saúde e tem contado também com representantes em países como a Itália, Eslovénia, Áustria, Alemanha e Hungria, por forma a cumprir a sua missão de ajudar cada vez mais pessoas a atingir o seu principal objetivo, uma vida saudável!

Este é o momento ideal para cuidar da sua saúde e há bons motivos para comprar no site da Newfood!

Se fizer compras ganha pontos que se traduzirão em desconto nas compras subsequentes.

Visite a nossa loja online www.newfood.pt e ganhe 10% de desconto imediato usando o código dnoticias

Cuide da sua saúde…ligue-se a nós!

Newfood

Contactos: Telefone: (+351) 291 223 616 | Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/newfoodinnovations

Blog: https://newfood.pt/blog/saude/

Instagram: newfoodinnovations