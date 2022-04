Bateu em carro estacionado e saiu de estrada na Ribeira Brava

Não terá causado vítima(s) – pelo menos os bombeiros não foram solicitados a prestar socorro – um despiste de viatura ligeira ocorrido durante a noite na Estrada de São João, sítio do Barreiro, na zona alta da Ribeira Brava.

De acordo com o JM, o despiste – carro só parrou num terreno localizado abaixo da estrada - terá também provocado avultados danos num outro automóvel que se encontrava estacionado no local e o condutor acidentado acabou por fugir do local, não tendo assumido as responsabilidades pelo sucedido.

Os Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol confirmaram ao DIÁRIO não terem sido accionados para este acidente de viação.