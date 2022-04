Sara Madruga da Costa quer outro relacionamento entre a República e a Região

A deputada Sara Madruga da Costa, na Assembleia da República, afirmou que "diálogo, negociação e compromisso são as palavras que os madeirenses querem ouvir e ver postas em prática, rapidamente, por parte do seu Governo e, efectivamente, é tempo de fazer acontecer, de passar das palavras aos actos e de traçar um novo rumo e um novo capítulo naquilo que respeita ao relacionamento entre a República e a Região".

A social-democrata dez questão de reiterar a disponibilidade da Madeira e do presidente do Governo Regional para esse diálogo. Por outro lado, sublinhou a urgência dessa mesma concertação, a favor da resolução dos dossiês que se encontram pendentes na República e que são fundamentais para o futuro da Região.

“O Sr. Primeiro-Ministro tem, neste momento, uma maioria absoluta e todas as condições para começar a resolver aquilo que não resolveu nos últimos seis anos”, vincou, reafirmando a posição ontem tornada pública, por parte dos deputados do PSD/Madeira eleitos ao parlamento nacional, de que esta nova Legislatura é uma oportunidade para trabalhar, verdadeiramente e de forma concertada e responsável, em nome dos interesses de todo o território nacional, onde se inclui a Madeira.

O grupo do PSD-Madeira considera que o Programa de Governo ora em discussão "fica aquém do esperado, reflectindo um conjunto de políticas que, globalmente, pecam por defeito quanto às reais consequências da crise que actualmente se vive na Europa, sendo essa uma das preocupações que esperam ver consagradas no Orçamento de Estado".