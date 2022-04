Representante da República lamenta morte do general Lino Miguel

O primeiro Ministro da República para a Região Autónoma da Madeira, entre 1976 e 1991, faleceu hoje aos 86 anos. A notícia do falecimento do general Lino Miguel foi dada esta manhã aos jornalistas pelo actual Representante da República, Ireneu Barreto.

General da Força Aérea, Lino Dias Miguel nasceu em Castro Marim em 1936. Sobre esta figura que fica para a história da Autonomia da Madeira, Ireneu Barreto relembrou que foi Ministro da República entre Julho de 1976 e Outubro de 1991, praticamente durante 14 anos.

"Foi Ministro da República durante uma época muito importante para a Região", realçou. "Estávamos no começo da Autonomia, que foi conquistada a pouco e pouco. O general Lino Miguel teve um papel fundamental na construção dessa Autonomia, na medida em que participava nessa altura no Conselho de Ministros, onde as leis eram aprovadas. Teve participação activa no primeiro Estatuto Político-Administrativo da Região e deixou uma obra notável", elogiou.

Quiçá pela sua ligação à Força Aérea Portuguesa, "interessou-se imenso pelas ligações da Força Aérea entre o Porto Santo e o Funchal, ainda hoje um serviço que é assegurado no transporte de doentes, e foi um elemento fundamental na consagração da Autonomia da Madeira", reforçou.

Na hora da sua morte, Ireneu Barreto aproveita "para endereçar a todos aqueles que o conheceram, à sua família em particular, os meus sentimentos".