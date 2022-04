Troço Oeste da Estrada Monumental será requalificado neste mandato

Até ao ano de 2025 o degradado troço mais a Oeste da Estrada Monumental, entre o entroncamento com o Caminho do Areeiro e a Vitória, será alvo de requalificação.

“Temos um plano que queremos executar ao longo deste nosso mandato” lembrou o presidente da Câmara Municipal do Funchal, referindo-se ao “plano que estamos a definir de melhoramento de vias rodoviárias”, nomeadamente em “várias zonas na cidade do Funchal que nós sabemos que não são intervencionadas há vários anos”, como é o caso da Estrada Monumental que no troço em questão apresenta-se em mau estado há vários anos.

Pelo menos ainda este mandato Pedro Calado assume o compromisso de “dar melhores condições ao trânsito automóvel” nesta e noutras vias importantes para a acessibilidade dos funchalenses e não só.