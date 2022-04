CMF suspende mandato de Margarida Pocinho até 4 de Agosto

Da reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal desta quinta-feira, 7 de Abril, resultou a aprovação do pedido de suspensão do mandato da vereadora Margarida Pocinho por 120 dias, a prorrogação das obras do edifício do matadouro por 90 dias e ainda o chumbo do programa das comemorações do 25 de Abril apresentado pela coligação Confiança.

Conforme o DIÁRIO avançou na edição impressa de 25 de Março, a vereadora, afecta ao CDS, Margarida Pocinho, com o pelouro da Educação pediu a suspensão do mandato que foi aprovado na reunião camarária de hoje. Aos jornalista, Pedro Calado, presidente da autarquia, confirmou que a vereadora "tem estado adoentada e está a fazer um tratamento", tendo o seu mandato sido suspenso por 120 dias. Assim, até 4 de Agosto, a engenheira Isabel Cristina Costa fará a sua substituição.

As obras do edifício do antigo Matadouro, que será transformado num Centro Cultural e de Investigação foram adiadas por um período de 90 dias, tendo previsão para estar concluída a 24 de Junho: "A obra estava para ser terminada a 31 de Março, uma obra que na minha opinião foi mal planeada em termos de conclusão, entretanto os fornecedores, que precisam de acabar o sistema de iluminação dentro do edifício, e atendendo à grande dificuldade de fornecimento de materiais, pediram o adiamento de 90 dias".

A coligação Confiança viu o seu programa para as comemorações do 25 de Abril ser chumbado durante a reunião desta semana. Pedro Calado explica que o município já havia apresentado um programa para assinalar a data.

Este ano propomos fazer uma celebração dos 48 anos do 25 de Abril em moldes diferentes. Pretendemos uma celebração aberta ao público, com momentos musicais, vamos dar voz a artistas madeirenses, que vão ter a oportunidade de ter os seus momentos musicais, quer aqui na Assembleia Municipal, antes do encontro de gerações que vamos fazer, bem como o concerto que vamos fazer com a Orquestra de Cordofones no auditório do Jardim Municipal para celebrar a renovação e melhoria do espaço do auditório no Jardim Municipal. Depois no dia 29 de Abril com um artista madeirense no Museu da Cidade do Açúcar, com uma voz jovem que nos queremos privilegiar. Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal