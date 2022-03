Faixa sul da Estrada Monumental condicionada ao trânsito

Devido à realização de trabalhos na poda de árvores, nos dias 30 e 31 de Março, entre as 09h00 e as 17h00, será necessário condicionar a faixa sul da Estrada Monumental, no sentido C. Lobos-Funchal, entre a Praça Assicom e a Rua Ponta da Cruz,

A Câmara Municipal do Funchal solicita aos condutores "a melhor compreensão por eventuais incómodos que possam ser causados, assim como a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente".