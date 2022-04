Quinta-feira com muitas nuvens na Madeira

Esta quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para a Madeira, períodos de céu muito nublado e a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas terras altas.

Deverá contar com vento, em geral, fraco, inferior a 20 km/h, predominando de nordeste.

Está prevista uma pequena subida de temperatura nas terras altas. Na Madeira, as temperaturas deverão oscilar entre os 14ºC de mínima e 20ºC de máxima; para o Porto Santo a mínima deverá ser semelhante, mas a máxima não deverá ir além dos 19C.

Para o Funchal, o IPMA aponta, também, períodos de céu muito nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, conte com ondas de noroeste com 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros, na costa Norte.

Na costa Sul, as ondas deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 17/18ºC.