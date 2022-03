O GRC Canicense realiza no próximo dia 31 de Março, quinta-feira, a tomada de posse dos seus Órgãos Sociais, eleitos para o biénio 2022/2023.

A cerimónia realiza-se pelas 19 horas, no Complexo Desportivo do GRC Canicense, que se situa na Estrada Engenheiro Abel Vieira, no Caniço.