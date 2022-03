Posse do novo governo nas capas dos jornais

Bom dia. Entre vários assuntos, a tomada de posse do novo Governo da República portuguesa é destaque dos principais jornais desta quinta-feira, dia em que também saem as duas revistas generalistas semanais, sem esquecer os jornais desportivos ainda na ressaca do apuramento da selecção nacional para o Mundial do Qatar.

Na revista Sábado:

- "Os melhores refúgios para as miniférias da Páscoa"

- "Investigação Sábado: Câmara de São João da Madeira condenada por assédio moral"

- "Guerra. Os disparates que os generais portugueses dizem na TV"

Na revista Visão:

- "Onde comprar casas baratas"

- "Augusto Santos Silva: 'Espero que o PSD perceba que lidera a oposição"

- "Dossiê Guerra: Como vão aumentar os preços - A vida da resistência em Kiev -- Os cenários para a Ucrânia"

No diário Correio da Manhã:

- "Ivo obrigado a abandonar processo BES. Lei anti-Carlos Alexandre vira-se contra juiz preferido dos arguidos"

- "Avisos na tomada de posse. Marcelo amarra Costa ao Governo"

- "Centros de Saúde adiam consultas e tratamentos por falta de luvas"

- "Caos nas urgências. Doente oncológico espera sete horas para ser atendido"

- "Armas não se calam na Ucrânia"

- "Suspeitas de corrupção. Judiciária faz buscas na EMEL"

- "Clóvis Abreu. Sem rasto de suspeito da morte do agente Fábio"

- "Felgueiras. Professora agride aluna à bofetada"

- "Fim da carreira. Doença afasta Bruce Willis do écran"

No Público:

- "Gripe e outras infeções respiratórias entopem urgências pediátricas"

- "Novo Governo: Marcelo amarra Costa até ao final da legislatura ou convoca eleições"

- "Ucrânia: Rússia tenta redesenhar a invasão e adiar solução política"

- "Preços: Guerra pôs os portugueses à espera de mais inflação"

- "Impostos: Entrega do IRS arranca, com 17 dias previstos para reembolso"

- "Relatório europeu: Estado falha na equidade e inclusão no ensino superior"

- "Futebol: Diogo Costa, guarda-redes com presente e futuro na seleção"

- "Açores: Crise sismo-vulcânica em São Jorge causou uma deformação na zona central da ilha"

- "Câmara de Lisboa: PJ faz buscas por causa de contratos com empresas de ex-gestor da EMEL"

No Jornal de Notícias:

- "Câmaras obrigadas a contratar motoristas para levar médicos a casa dos doentes"

- "Marcelo amarra Costa a quatro anos de Governo"

- "Ucrânia: Rússia quebra promessa de paz"

- "Reportagem: Retrato do novo porto seguro para quem foge de Mariupol"

- "Judiciária investiga ataque informático à Sonae e ao Continente"

- "Supermercados: Multa de 80 milhões por concertação de preços"

- "Mundial: Portugal ocupa o oitavo lugar na lista dos favoritos à vitória"

No Diário de Notícias:

- "Marcelo amarra Costa ao país: 'Estabilidade' sem 'imobilismo', responde o primeiro-ministro"

- "Tomada de posse do Governo marcada pelo Presidente"

- "Ucrânia: Rússia mantém Kiev e Chernihiv debaixo de fogo enquanto se concentra no Donbass"

- "165 milhões: Encaixe da Federação com a seleção desde o Euro2000"

No Inevitável:

- "Marcelo lança ultimato a Costa"

- "Açores: Sismo de 3,8 aumenta receios em São Jorge"

- "Como Benfica se uniu para ajudar quem foge da guerra a recomeçar"

- "Acidente A6: segurança Social paga pensão a família da vítima"

- "Earendel: O brilho de uma estrela que é uma viagem no tempo"

- "Buscas: EMEL e AML 'visitadas' pela Polícia Judiciária"

- "MAAT: As novas exposições que nos 'espelham'"

- "Ucrânia. Putin exige a rendição da cidade de Mariupol"

No Negócios:

- "Famílias nervosas temem pico de inflação"

- "Marcelo 'amarra' Costa ao Governo"

- "Lex: 'MP não pode negociar com um arguido e começar por esmagá-lo' [Paulo Saragoça da Matta, que vai entrar na sociedade DLA Piper]"

- "Indústria: O ciclo de reinvenção das grandes empresas nacionais"

- "Guerra na Ucrânia: Crise energética passa fatura de 1,4 biliões à Europa"

- "Segurança Social: Empregadores chamados a entregar mais dados"

Nos desportivos, no O Jogo:

- "[Mundial 2022]: Tiro de partida para meia centena"

- "FC Porto: Sérgio é via rápida para as seleções"

- "Sporting: Alvalade produziu 14 golos na pausa"

- "Braga: Rúben Micael e a importância do jogo com o Benfica: 'Salvador não perdoaria o 5.º lugar'"

- "FIFA: Liga das Nações passa a mundial"

No A Bola:

- "Veríssimo vai à luta. Tenta convencer Rui Costa a mantê-lo no comando técnico"

- "Seleção. 'Queremos muito mais', Cristiano Ronaldo"

- "Sporting. 'É muito fácil seguir Amorim', Adán"

- "FC Porto. De olho no dinheiro da FIFA"

- "Disciplina. Luís Gonçalves arrisca três meses a três anos de suspensão"

- "Deduzida acusação a Pepe e Tabata"

- "Sub-17. A nova geração de ouro"

No Record:

- "Schmidt é sempre a abrir. Pressão, intensidade e vertigem ofensiva são as marcas do treinador alemão"

- "Regressa à Arábia Saudita. Jesus assina pelo Al-Nassr"

- "Sporting. Sarabia sai por 13 milhões de razões"

- "Clássico do dragão: Tabata, Pepe e Gonçalves já têm acusação"

- "FC Porto. Diogo Costa seguro até ao Mundial"

- "Seleção. Avião para o Qatar quase lotado"