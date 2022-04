Barreto confirma apoio de 30 cêntimos ao litro nos combustíveis para as empresas de transporte

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, confirmou, à margem da inauguração do novo espaço do Nico’s Burguer, no Centro Comercial Anadia, que na próxima reunião do Conselho de Governo, que se realiza amanhã, será aprovado um apoio que garante às empresas de transporte de pessoas e mercadoria e aos táxis uma ajuda para a manutenção de um diferencial de menos de 30 cêntimos no custo do gasóleo e gasolina, face aos preços praticados no continente.

“Amanhã vamos levar ao Conselho de Governo um novo apoio para garantir que o preço dos combustíveis na Madeira, para a indústria dos táxis, dos transportes de passageiros e mercadorias, possam ter uma diferença de 30 cêntimos ao litro", afirmou, acrescentando que é um "apoio que não será o suficiente para anular o efeito da subida dos preços", mas que será importante para "mitigar, diminuir e amortecer a consequência disso”.

O secretário adiantou ainda que o Governo continua a acompanhar a evolução do sector da energia, garantindo que os preços da Madeira “estão regulados”, mas enalteceu a existência do programa Gás Solidário, que “vai apoiar famílias com poucos recursos” com um incentivo de 10 euros mensais.