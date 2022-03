Estrada Comandante Camacho de Freitas e no Caminho dos Tanques com interrupção do abastecimento de água

A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã será necessário interromper o do abastecimento de água, entre as 9h e as 17h, para efectuar intervenções no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 1ª Fase (Zona Piloto).

Os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são: Estrada Comandante Camacho de Freitas; Caminho do Poço Barral; Impasse 1 do Caminho do Poço Barral; Impasse 1 do Caminho do Poço Barral; Entrada 43 do Caminho do Poço Barral; Azinhaga do Poço Barral; Entrada 68 do Caminho do Poço Barral; Travessa do Tanque; Entrada do Tanque; Caminho do Pico do Funcho; Escadas do Pico do Funcho e Caminho do Esmeraldo.

Na quinta-feira será, igualmente, no âmbito de intervenções da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 1ª Fase (Zona Piloto), será necessário interromper o abastecimento de águas, entre as 9h e as 18h. Desta vez, os arruamentos afectados são: o Caminho da Hortelã; Caminho dos Tanques; Travessa dos Tanques e Vereda do Lombo Centeio.