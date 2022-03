Trânsito cortado na Estrada da Corujeira e Caminho do Tanque

A circulação rodoviária no Caminho do Tanque, junto à Estrada dos Marmeleiros, em direçcão ao Impasse 2 do Caminho do Tanque, irá sofrer congestionamentos, na sequência da segunda fase da empreitada de controlo e monitorização de fugas nas redes de água, informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Esta intervenção será realizada por fases, sendo que o acesso às residências será condicionado nas seguintes datas:

• do n.º 29 ao 211 (Marmeleiros) - de 28 de Março a 03 de Abril;

• do n.º 25 ao 27 – de 01 a 10 de Abril;

• n.º 21 – de 07 a 17 de Abril;

• do n.º 19 ao 22 – de 12 a 24 de Abril.