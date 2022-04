São Martinho junta-se às celebrações da Páscoa com as escolas

Para assinalar a quadra pascal, Marco Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, distribuiu chocolates a cerca de mil e setecentas pessoas, entre crianças, professores e pessoal não docente.

Foi um dia de festa a dobrar para as centenas de crianças que frequentam os 5 estabelecimentos de educação e ensino, uma vez que também foi o último dia de aulas, antes da interrupção lectiva da Páscoa.

Marco Gonçalves fez questão de visitar todas as escolas e de entregar pessoalmente as ofertas, reforçando, assim, a política de proximidade que a Junta de Freguesia está apostada em implementar.

Conforme declarou, “a Páscoa é uma quadra que celebramos com fé, espiritualidade e carinho, mas também com alegria e sorrisos”. Trocou as amêndoas por chocolates, por questões de protecção e segurança.