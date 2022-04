Trânsito leve, mas atenção ao piso molhado

Bom dia. O trânsito que se faz a esta hora nas estradas da Madeira é marcado por ser de pouco volume, muito por culpa das férias escolares que vigoram durante as próximas duas semanas.

Mas atenção. Há chuva ainda no horizonte e piso molhado por onde passe. Há cuidados a ter e velocidades a moderar. Neste momento, em que começa o dia essa deve ser a maior preocupação dos automobilistas, uma vez que não deverá ocorrer grande acumulado de viaturas nas estradas tradicionalmente mais concorridas.

O 'eixo' Cancela até ao nó de Pestana Júnior, no sentido Machico - Ribeira Brava, onde ocorrem os constrangimentos nas manhãs de dias úteis de semana, está neste momento com algum trânsito, mas nada de preocupante. Como referido, o piso molhado deve ser a maior preocupação, aligeirada com velocidade moderada e distanciamento de segurança.

De resto, espera-se um início de dia mais calmo do que habitual. Bom dia e boa condução.