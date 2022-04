Chuva e agitação marítima colocam todo o arquipélago sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou o aviso amarelo que vai entrar em vigor, este domingo, e que abrange todo o arquipélago da Madeira.

A agência meteorológica mantém o aviso devido aos períodos de chuva, por vezes forte, para a Costa Sul, Costa Norte, Regiões Montanhosas e Porto Santo. Entra em vigor às 12 horas e finda às 21 horas.

Nota ainda para a extensão do aviso amarelo, desta feita para a agitação marítima, embora somente para a Costa Norte e Porto Santo. As ondas podem chegar aos 4,5 metros entre as 9 horas e as 18 horas deste domingo.

Chuva, vento, frio e possibilidade de neve Depressão frontal de actividade moderada traz tempo invernoso neste início de Abril

As temperaturas mínimas e máximas deverão baixar 2 a 4 °C, nos próximos dias, sendo que os aguaceiros poderão ser de neve nos picos mais altos da ilha da Madeira.