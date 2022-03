Capitania cancela aviso de agitação marítima

A Capitania do Porto do Funchal cancelou, esta tarde, após actualização feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aviso de agitação marítima forte que tinha sido prolongado até amanhã, às 6 horas da manhã.

Apesar do cancelamento do Aviso, "recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantir as respectivas condições de navegabilidade", refere a Capitania no comunicado enviado às redacções.