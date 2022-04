Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento assinalado na Madeira

A Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), através da Direção Regional de Desporto (DRD) vai assinalar o Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz e o Dia Mundial da Atividade Física com a realização de várias actividades.

O seminário 'Ética para um Desporto em Paz - Boas Práticas Regionais' vai decorrer entre as 9h00 e as 13h00, no auditório do Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira.

Haverá também um 'open day' nas infraestruturas desportivas, sob a gestão da DRD e a dinamização de várias actividades físicas, entre as 15h00 e as 20h00, na Praça do Povo, no Funchal, com aulas de grupo/fitness, destinadas a diferentes grupos etários, a cargo de diferentes entidades.

Por fim, a Quinta Magnólia acolhe a entrega de certificados aos formandos que recentemente participaram no projecto de Desfibrilhação Automática Externa (DAE), como “Operadores DAE”, às 16h00.