Presidente da República evoca serviço ao país do general Lino Dias Miguel

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou o seu pesar pelo falecimento do General Lino Dias Miguel, este sábado, dia 2 de Abril, enviando à família enlutada "as mais sentidas condolências".

Numa nota partilhada no site da Presidência da República, o Chefe de Estado recorda que o General Lino Dias Miguel teve "uma notável carreira ao serviço do nosso país".

"Na Força Aérea Portuguesa foi Piloto Aviador e o seu mérito foi sucessivamente reconhecido, tendo sido feito Cavaleiro da Ordem Militar de São Bento de Avis em 1969 e promovido a General em Julho de 1986", detalha o comunicado.

Marcelo Rebelo de Sousa destaca ainda que, no exercício das suas funções como primeiro Ministro da República para a Região Autónoma da Madeira, durante quinze anos, entre 1976 e 1991, o general Lino Dias Miguel contribuiu "de forma prestigiada e com elevado sentido de missão para a consolidação da democracia portuguesa, da organização e unidade do Estado, bem como das autonomias regionais consagradas na Constituição de 1976".

