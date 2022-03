Primeiro voo internacional da Ryanair chega à Madeira com 161 passageiros

O primeiro voo internacional da Ryanair para a Madeira acaba de aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

Proveniente de Nuremberga, na Alemanha, o voo com chegada programada para as 15:05, acabou por chegar com meia hora de atraso, trazendo a bordo 161 passageiros.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, está no aeroporto para a assinalar este voo inaugural de fora de Portugal operado pela Ryanair.