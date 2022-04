Sindicato do Comércio, Escritório e Serviços apela à participação no 1.º de Maio

O Sindicato dos Trabalhadores do Sector do Comércio, Escritório e Serviços de Portugal (CESP) emitiu uma nota de imprensa no qual apela "à participação dos Trabalhadores na Jornada de Luta e Reivindicação neste 1.º de Maio/2021 'Dia Internacional do Trabalhador'".

Recordam os motivos de luta, frisando que 2no sector do Comércio, nomeadamente nos Hipermercados, e nas IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) nos Lares e das ajudantes domiciliárias, sectores que impera os baixos salários, a desregulação dos horários de trabalho e o trabalho precário". E acrescenta: "Há ainda a referir, principalmente nas UIPSS, o trabalho prestado sob o regime de 'Programa de Ocupação', que, independente da sua designação, não é mais do que 'prestação de trabalho sem direitos'. Estes falsos 'contratos de Programa de Ocupação', diminuem o número de desempregados, no entanto, esses desempregados não têm emprego, trabalham como qualquer um trabalhador e só recebem um mísero valor de um subsídio e quando acaba o 'contrato programa de ocupação' não têm direitos."

Reforçando os motivos, o CESP refere que "esta, é mais uma situação geradora de exploração, de desigualdades e da precariedade no trabalho e na vida. É imperioso lutar pela exigência de 'emprego com direitos'".

Além disso, há que agir na "defesa da Contratação Colectiva", nomeadamente "a reposição do tratamento mais favorável ao trabalhador", bem como "os aumentos dos salários e das pensões, a valorização das carreiras e das profissões, o fim do trabalho precário, o fim de todas as discriminações, a regulação dos horários de trabalho e contra todos os bancos de horas e horários concentrados, mais e melhores funções sociais do Estado e Serviços Públicos, redução para as 35 horas de trabalho semanal, no máximo para todos os trabalhadores, sem perda de retribuição, o direito à Saúde e pela Paz, contra a Guerra"

Este sindicato, associa-se à CGTP-IN, à USAM e respectivos sindicatos na convocatória de todos os trabalhadores e à população em geral "a juntarem-se nas iniciativas sindicais, neste dia 1.º de Maio, pelas 10h00, na concentração junto da Assembleia Legislativa Regional", seguida de manifestação para o Jardim Municipal", onde serão proferidas intervenções.