Temperatura sobe neste sábado

Para este sábado, 30 de Abril, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que o céu esteja pouco nublado, e que o vento deve soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste. Concretamente no Funchal, a previsão é, também, de céu pouco nublado, e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Para o dia de hoje espera-se um ligeiro aumento da temperatura. Os termómetros devem registar máximas de 20°C no Porto Santo e de 22°C no Funchal, e mínimas de 15°C em ambos.

Relativamente ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de Noroeste com um a dois metros, na Costa Norte; e ondas de Sudoeste com um a 1,5 metros na Costa Sul. A temperatura da água do mar deve fixar-se no 18/19°C.