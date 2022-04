Região com 1.200 novos casos de cancro

Bom dia.

A manchete do DIÁRIO desde dia 30 de Abril vai para os 1.200 de novos casos de cancro identificados na Região, sendo que mais de metade dos doentes diagnosticados, em 2020, são homens. A coordenadora regional do Registo Oncológico diz que ainda não é possível aferir o impacto da pandemia nos diagnósticos, mas que o número tem vindo a subir.

Também em destaque na edição de hoje está o parecer que admite o encerramento da Zona Franca da Madeira, com o estudo encomendado pela Autoridade Tributária à Faculdade de Economia de Coimbra a dizer que o encerramento da ZFM pode atingir até 3% da população activa e gerar uma perda de Valor Acrescentado Bruto até aos 400 milhões de euros.

Em foco, ainda, a constituição como arguido do presidente da Câmara Municipal de Santana, com a evolução da polémica relacionada com as últimas Eleições Autárquicas a causar espanto a Dinarte Fernandes; a plantação de 500 árvores no Parque Ecológico do Funchal, numa iniciativa dinamizada pelo DIÁRIO; e o primeiro (grande) nome anunciado para o cartaz do Funchal Jazz Festival 2022, a cantora americana Cécile McLorin Salvant.

