Trabalhadores do comércio, escritórios e serviços em greve no Domingo

Os trabalhadores do comércio, escritórios e serviços vão estar em greve este domingo, defendendo o respeito pelo Dia Internacional do Trabalhador e melhores condições laborais, indicou hoje um sindicato que representa o setor.

"O SITESE -- Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços declara greve à prestação de trabalho para os trabalhadores dos setores do comércio, escritórios e serviços, nomeadamente, nas empresas filiadas na APED -- Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, para o dia 01 de maio", anunciou, em comunicado, a estrutura sindical.

Em causa, está a "defesa do respeito" do Dia Internacional do Trabalhador.

Com esta paralisação, os trabalhadores querem também lutar contra a precariedade no setor, notando que, por exemplo, na grande distribuição existem, por norma, contratos a termo "e muitas das vezes sem motivo legal".

Por outro lado, reivindicam o aumento dos salários, a revisão do contrato coletivo de trabalho e o cumprimento da negociação coletiva.

"Devem as empresas respeitar todos os diretos consagrados no contrato coletivo, assim como adequá-lo à realidade atual", vincou o SITESE.