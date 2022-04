easyJet começa a voar amanhã do Porto para o Porto Santo

A 1 de maio, a easyJet adiciona uma nova rota entre dois aeroportos portugueses da rede ANA|VINCI: Porto e Porto Santo. Para o aeroporto do Porto, esta nova ligação representa um novo destino. Para o aeroporto de Porto Santo, a chegada da easyjet representa simultaneamente uma nova companhia aérea, a primeira companhia aérea de baixo custo a operar voos regulares nesta ilha, e um novo destino.

Segundo nota dos Aeroportos de Portugal, esta nova ligação será realizada duas vezes por semana, às quintas-feiras e domingos, num A320, com capacidade para 186 passageiros, o que representa um aumento de cerca de 19 mil lugares (ambos os sentidos) para o Porto Santo.

A easyJet passa assim a ser a única companhia aérea regular a efetuar esta ligação, sendo que habitualmente, o aeroporto do Porto Santo recebe voos de operações charter do Porto, todos os anos.

Esta nova rota faz parte do reforço da base da easyJet no aeroporto do Porto que contará, no verão de 2022, com 6 aeronaves (+2 aeronaves que no verão de 2021).

A easyJet iniciou as suas operações em Portugal em março de 2003, com a rota Londres Stansted – Faro e opera atualmente em Lisboa, Porto, Faro e Madeira, mantendo bases operacionais anuais em Lisboa (6 aeronaves) e Porto (6 aeronaves) e sazonal em Faro (4 aeronaves). É hoje a 3ª companhia aérea em Portugal, tendo processado, em 2021, 3,5 milhões de passageiros (uma recuperação de 49% relativamente a 2019 o que compara com uma recuperação na rede de 42% do total da rede ANA.

Francisco Pita, Chief Comercial Officer da ANA Aeroportos de Portugal, afirma: “Saudamos a chegada da easyJet ao Porto Santo, mais um aeroporto ANA/VINCI. A aposta da easyJet nesta operação no mercado nacional, para além de aumentar a oferta de voos no mercado da região norte de Portugal e da Galiza, vem simultaneamente aumentar a conectividade aérea da ilha do Porto Santo, beneficiado o turismo, mas também os residentes em Porto Santo que passam a contar com um novo voo doméstico regular directo Esta operação resulta de um trabalho conjunto da companhia aérea, da ANA Aeroportos de Portugal – VINCI Airports e das entidades turísticas com vista à recuperação sustentável da economia e do turismo das regiões em que estamos inseridos”.