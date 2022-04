Dar uma oportunidade à paz

Os europeus estão preocupados com uma escalada sem precedentes das tensões na Ucrânia ao mesmo tempo que são os grandes ausentes das negociações abertas entre Moscovo e Washington. Ao alinharem-se pelos Estados Unidos, Paris e Berlim levaram a Rússia a tratar directamente com estes últimos. E deixaram que o Velho Continente voltasse a ser um confronto entre as duas potências.

O ruído das botas às portas da Europa assusta as diplomacias ocidentais. Para tentar obter garantias à protecção da sua integralidade territorial, a Rússia apresentou aos Norte-Americanos dois projectos de tratado destinados a reformar a arquitectura da segurança da Europa, ao mesmo tempo que concentrou tropas na fronteira ucraniana, Moscovo exigia um congelamento oficial do alargamento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) a Leste, a retirada das tropas ocidentais dos países da Europa Oriental e o repatriamento das armas nucleares americanas colocadas na Europa. Não podendo ser satisfeitas tais quais, estas exigências, em forma de ultimato fazem pesar a ameaça de uma intervenção Russa na Ucrânia.

Para isso há duas interpretações opostas. Para uns, Moscovo faz subir a parada para tentar obter concessões da parte de Washington e dos Europeus. Pelo contrário, outros estimam que o Kremlin pretende usar o pretexto de uma recusa total para justificar fazer o que quer na Ucrânia. Em qualquer dos casos, coloca-se a questão do momento escolhido por Moscovo para enveredar por esta medição de forças. Porquê jogar este jogo arriscado, e porquê agora?

Desde 2014 que as autoridades russas aumentam consideravelmente a capacidade da sua economia de ultrapassar o choque grave, muito particularmente o choque causado pelo sector bancário e financeiro. A partir do dólar reduziu-se nas reservas do Banco Central. Um cartão de pagamento nacional, o MIR, encontra-se hoje no porta moedas de 87% da população. E, se os Estados Unidos concretizarem a ameaça de desligar a Rússia do sistema ocidental SWIFT, como fizeram ao Irão em 2012 e 2018, as transferências financeiras entre empresas e bancos russos poderiam agora ser efectuadas através um serviço de correio local. A Rússia sente-se portanto mais bem armada para enfrentar sanções severas com a invasão. Vamos ver…

Segundo Vladimir Putin, o objectivo de Kiev vir a ser membro da Aliança Atlântica justifica a continuada coacção russa sobre a Ucrânia. O problema é que o argumento ignora a História, cronologia dos acontecimentos e a evolução do regime russo.

O que está em causa na Ucrânia no final de 2013 e no início de 2014 não foi a NATO, mas sim saber em que bloco económico Kiev se integraria. Na altura Putin queria que a Ucrânia fizesse parte de uma união aduaneira com a Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão. Kiev, conhecendo Moscovo, preferiu a União Europeia (UE), o que surpreendeu o Kremlin. Recordo que no passado dia 28 de Fevereiro, em plena invasão russa, a Ucrânia pediu a adesão à UE. Com a nega da Ucrânia em 2014, Putin reagiu militarmente com a anexação da Crimeia e a ocupação de parte das regiões de Donetsk e Lubansk.

Este duelo permanente entre a Rússia e a UE, nunca referido pelo Kremlin nas últimas semanas é essencial para compreendermos o rumo dos acontecimentos. A Ucrânia não é membro da UE, mas durante os últimos anos integrou-se cada vez mais na geoeconomia europeia. Do seu ponto de vista é aí que estão o desenvolvimento e a inovação. Isso é um problema para a viabilidade futura do regime de Putin, que necessita de Estados fracos, na sua vizinhança para distribuir rendas económicas e outros benefícios políticos pelas suas clientelas. A última coisa que o Kremlin quer na Ucrânia é a institucionalização de um sistema de concorrência política e económica.

Por isso é de espantar a posição que o ex-presidente dos EUA que, após elogiar a estratégia de Putin, diz que a invasão da Ucrânia só aconteceu porque os democratas lhe roubaram as eleições. Um louco não diria melhor. Mas a posição dos eurodeputados do PCP, quando votaram contra a resolução de solidariedade com a Ucrânia, no Parlamento Europeu, não é de estranhar antes só veio confirmar o declínio deste partido comunista nas últimas eleições legislativas em Portugal. Com este acto o PCP escreveu uma das páginas mais negras da sua história. Com este andar, o seu desaparecimento da cena política portuguesa estará para breve. É importante a consistência política sobre tudo em situações em que é difícil de manter.

O PCP está numa realidade alternativa: a invasão da Ucrânia pela Rússia são invenções dos imperialistas americanos.

Se a União Europeia está no bom caminho, pelas sanções adoptadas, já na política nacional podemos apreciar a imoralidade de vários lados políticos, PCP e BE. Como disse há dias José Pacheco Pereira “não há nesta situação espaço para tomadas de posição cinzentas. Por muito coloridas que possam e devam ser as análises à situação, a condenação tem de ser inequívoca e sem ambiguidades”.

A guerra pode até trazer conquistas mas as vitórias só acontecem quando se está do lado certo da barricada, ou seja, em defesa da democracia e da liberdade, dois bens escassos na Rússia governada por Putin.

Esta guerra pode demorar meses, anos. Mas aconteça o que acontecer adiante, Putin sai derrotado. É um imperialista falhado.

A Ucrânia mostrou que não tem qualquer vontade de se unir à Rússia e sairá disto mais próxima da Europa.

Mas, um pouco como aconteceu com a invasão ilegal do Iraque pelos Estados Unidos em 2003, também ela sob o pano de fundo de propaganda enganadora amplamente difundida pela comunicação social, também a da Ucrânia pela Rússia abre um novo capítulo particularmente perigoso das relações internacionais. Terá efeitos negativos sobre a vida política e sobre a economia mundial. As sanções anunciadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia são poucos susceptíveis de intimidar o Kremlin, mas as suas consequências financeiras e energéticas vão estender-se a outros países além da Rússia. As emergências ecológicas e sociais correm também o risco de ser relegadas para segundo plano, enquanto esta guerra na Europa vai precipitar uma escalada dos orçamento militares já iniciada desde alguns anos. Face à teimosia da Organização das Nações Unidas, e na ausência de uma instância internacional capaz de resolver os desacordos e os conflitos, a ordem mundial é mais do que nunca caracterizada por ameaças, factos consumados e agressões armadas.

Se a invasão da Ucrânia ordenada por Putin é uma grosseira violação do Direito Internacional e traz riscos gravíssimos para a paz mundial não devemos abordar esta guerra com sentido de desesperança mas pelo contrário, como nos disse Sofia de Mello Breyner no seu poema “a paz sem vencedor nem vencidos” é urgente.

Neste sentido e, no primeiro Domingo de Quaresma, o Papa Francisco fez mais um premente apelo em favor da paz na Ucrânia:

“Correm rios de sangue e lágrimas na Ucrânia. Não se trata apenas de uma operação militar, mas de guerra, que semeia a morte, destruição e miséria. As vítimas são cada vez mais numerosas, assim como as pessoas que fogem, especialmente mães e crianças. A necessidade de assistência humanitária neste país atormentado está crescendo dramaticamente a cada hora”.

O Pontífice dirigiu o seu veemente apelo a fim de que sejam realmente assegurados os corredores humanitários e para que seja garantido e facilitado o acesso das ajudas às zonas sitiadas, para oferecer o socorro vital aos nossos irmãos e irmãs oprimidos por bombas e pelo medo.

“Agradeço a todos aqueles que estão acolhendo refugiados. Acima de tudo, imploro que os ataques armados cessem e prevaleçam a negociação e o bom senso. E o retorno ao respeito do Direito Internacional”.

Por isso, rezemos como São Francisco de Assis: “Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa Paz, que a minha vida seja uma sementeira do amor, do perdão, da união, da fé, da verdade, da esperança, da alegria, da luz!”