Alunos da EB1PE Cruz de Carvalho cantaram para 'construir' a paz no Mundo

A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Cruz de Carvalho associou-se ontem à iniciativa Paz no Mundo'2022 e cantaram para dar esse contributo. E não se saíram nada mal, assinalando assim o último acto do 2.º Período escolar, antes das férias da Páscoa.

"No decorrer desta semana, preparamos o tema 'Construir a Paz' - da autoria Ricardo Agrela - e a respetiva interpretação no campo da escola, assim como a sensibilização para os valores que nos definem enquanto pessoas responsáveis, empáticas e defensoras da PAZ", escreve um post da escola no Facebook.

Nem seria preciso referir porquê, mas "esta ação decorre da atual situação que se vive na Ucrânia e define-se como uma homenagem ao povo ucraniano, em especial às crianças e jovens deste país, e pela Paz - com a certeza de que nunca seremos demais a erguer a nossa voz em prol da PAZ no MUNDO", reforça.

Veja aqui o vídeo: