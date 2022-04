Marítimo derrotado pelo Tondela nos Barreiros

O Marítimo perdeu esta tarde, nos Barreiros, com o Tondela (1-3), em partida da 28.ª jornada da I Liga de futebol.

Salvador Agra, aos 12 minutos, de grande penalidade colocou os visitantes em vantagem, tendo os verde-rubros igualado o jogo aos 33, num autogolo de Marcelo Alves, após cabeceamento de Zainadine.

Já na parte final do jogo, Rafael Barbosa (86 minutos) repôs a vantagem do Tondela, que seria dilatada já no período de descontos (90+6) com o terceiro golo da autoria de Tiago Dantas.

Com esta derrota o Marítimo continua com 33 pontos, enquanto o Tondela passou a somar 25.