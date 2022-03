Capitania do Porto do Funchal emite avisos de mau tempo de sinal seis e de vento forte para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu avisos de mau tempo de sinal seis e de vento forte para a orla marítima da Madeira.

O vento será de força sete (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção.

Na costa Norte são esperadas ondas de NW com 1 a 1,5 metros, passando a ondas de SE com 1 a 2 metros e durante a noite, sendo ondas de SW com 2 a 3 metros a partir da manhã.

Na costa Sul são esperadas ondas de SE com 1 a 2 metros, passando a ondas de SW com 2 a 3 metros a partir da manhã.

O vento será de S/SE fresco a muito fresco, por vezes forte durante a noite, rodando para SW moderado a fresco durante a manhã.

A visibilidade será boa a moderada, sendo fraca durante a noite e até meio da manhã.

Por isso, recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.