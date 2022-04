Boavista vence em casa do Famalicão

O Boavista regressou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Famalicão, por 2-1, em jogo da 28.ª jornada, afastando-se dos lugares de despromoção.

Gustavo Sauer (16 minutos), de grande penalidade, e Musa (37) marcaram os golos dos 'axadrezados', com Jhonder Cadiz (48) a reduzir para os famalicenses.

O Boavista, que não vencia há três encontros, subiu ao 11.º posto, com 30 pontos, nove acima da zona de despromoção e mais dois do que o Famalicão, que somou o quarto jogo sem triunfos e que segue no 14.º posto.