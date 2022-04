Governo ucraniano anuncia que voltou a controlar toda a região de Kiev

Os ucranianos recuperaram o controlo de toda a região de Kiev após a retirada das forças russas das principais cidades próximas da capital, anunciou hoje a vice-ministra da Defesa ucraniana, Ganna Maliar. As cidades de "Irpin, Busha, Gostomel e toda a região de Kiev foram libertadas do invasor", disse Maliar através da rede social Facebook.

Todas estas cidades foram devastadas pelos combates que ali se travaram após a ofensiva militar russa, que começou a 24 de fevereiro. Os ucranianos disseram na segunda-feira que tinham recuperado a cidade de Irpin, que desde finais de fevereiro estava nas mãos da Rússia.

Os jornalistas da AFP puderam visitar hoje a cidade de Busha, que também foi recentemente libertada e estava inacessível à imprensa há quase um mês. As forças russas estão a fazer uma "retirada rápida" das regiões de Kiev e Chernigury no norte da Ucrânia, com o objetivo de se reposicionarem a leste e a sul, disse hoje o governo ucraniano.