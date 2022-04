Manchester United, sem o engripado Ronaldo, empata em casa

O Manchester United, sem Cristiano Ronaldo, empatou hoje na receção ao Leicester City (1-1), na 31.ª jornada da Liga inglesa de futebol, e pode ficar mais longe dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Em Old Trafford, Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares em nova 'escorregadela' dos 'red devils', que podem terminar a ronda a seis pontos do Arsenal, quarto classificado, caso os 'gunners' vençam na segunda-feira no campo do Crystal Palace.

Num encontro em que Ronaldo esteve ausente, devido a sintoma gripais, o Leicester City, nono classificado e já fora das contas europeias, chegou à vantagem aos 63 minutos, pelo avançado nigeriano Kelechi Iheanacho, mas, pouco depois, aos 66, o brasileiro Fred refez a igualdade e o que viria a ser o resultado final.

Os 'foxes', que tiveram Ricardo Pereira como suplente não utilizado, ainda festejaram novo golo, aos 80 minutos, mas o lance foi anulado pelo videoárbitro.

Além de se ter atrasado na luta pela 'Champions', o Manchester United, sexto com 51 pontos, passou a ter apenas dois de vantagem sobre o Wolves, sexto e equipa de Bruno Lage, que venceu na receção ao Aston Villa (2-1).