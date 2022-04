Junta de Freguesia do Porto Santo celebrou 45.º aniversário

A Junta de Freguesia do Porto Santo celebrou esta sexta-feira o seu 45.º aniversário e homenageou diversas personalidades da Ilha Dourada.

O evento decorreu durante o jantar celebrativo, com a presença dos eleitos da freguesia e os seus colaboradores, representantes das entidades públicas locais e do Governo Regional, entre eles Humberto Vasconcelos, secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Os reconhecimentos públicos às pessoas cujas acções, causas e actividades em prol do Porto Santo merecerem destaque e mérito foram quatro, a saber: Vanesa Sólimo, tricampeã mundial de hóquei em patins e actual presidente da direção do Clube Sporting do Porto Santo, pelo trabalho desenvolvido em prol do Porto Santo, em especial na área do desporto.

A professora Rute Areal, com um papel vincado na Educação nos últimos anos, onde podemos destacar o excelente trabalho desenvolvido na Universidade Sénior do Porto Santo.

Idalino Vasconcelos, presidente da Junta de Freguesia do Porto Santo durante 12 anos (2005-2017) e presidente da Câmara Municipal da Ilha durante o último mandato 2017-2021. Conhecido por 'comandante' e muito acarinhado pela população, dedicou a sua vida política aos porto-santenses… De destacar também o seu importante contributo na área do turismo.

Por fim, Maria Clara de Freitas, pelo seu empreendedorismo e ousadia, que, com o seu espírito de sacrifício e a sua esmerada organização familiar abriu em 1975 o actual Restaurante Torres, com a receita de família do polvo que rapidamente se tornou conhecido por todo o mundo (Polvo à moda da Clarinha) e ainda pelo frango assado a lenha.

Para este sábado está marcado o V Concurso de Vinhos do Porto Santo, pelas 16h30, na Praça do Município.