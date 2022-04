Grupo Folclórico da Casa Social da Madeira em Pretória celebra 40.º aniversário com 650 emigrantes

A sede da Casa Social da Madeira, em Pretória, teve lotação esgotada, no domingo, com cerca de 650 participantes, a fim de comemorar o 40.º aniversário do Grupo Folclórico da Casa Social da Madeira em Pretória.

"Este evento cultural dedicado ao aniversário do nosso Rancho tem como objectivo o retomar das actividades sociais e culturais e entre outras, tal como o ensino da língua portuguesa na nossa sede.” Michael Freitas, presidente da Casa Social da Madeira

“Este é um novo começo, após a pandemia, onde uma equipa jovem que está a frente da direcção pretende impulsionar métodos novos e inovadores para unir a comunidade e também o assumir a responsabilidades em divulgar a nossa bela cultura portuguesa na África do Sul,” explicou o responsável.

Michael Freitas adiantou que a única forma de avançarmos e de preservarmos a cultura portuguesa é trabalharmos juntos em unidade e ter dinâmicas que envolvam todas as idades.

“Estou honrado por termos realizado um evento de sucesso, “Nós, como comité, ainda estamos a aprender todos os dias para garantir que cada evento seja melhor do que o anterior”. Michael Freitas, presidente da Casa Social da Madeira

No evento, houve comes e bebes, muita música portuguesa e o folclore não podia faltar, onde participaram sócios, amigos, simpatizantes e seus familiares no aniversário do grupo, sendo a maior parte dos participantes oriundos da Madeira.

O dirigente da Casa Social da Madeira disse que "foi um excelente evento onde toda a comunidade ficou impressionada com o nosso esforço, onde foi servido um bom almoço e com bebidas a preços acessíveis e permitiu a inclusão de toda a comunidade daí ter tido uma grande adesão".

O evento contou com a presença de diversas autoridades diplomáticas consulares e sociais portuguesas e Michael Freitas adiantou que o próximo grande evento será no próximo dia 2 de julho, a comemoração do dia da Madeira.