Associação Desportiva do Campanário celebrou 25 anos com evento nas piscinas

Ontem, 21 de Abril, 109 alunos (45% dos alunos da escola) das 13 turmas da Escola do 2.º e 3.º ciclos de Campanário tiveram uma experiência única no Complexo de Piscinas da Ribeira Brava, actividade promovida pela Associação Desportiva de Campanário, na celebração dos seus 25 anos de existência.

Sob a liderança de uma estagiária do curso de profissional de desporto e com a colaboração de toda a turma desta Escola da Ponta do Sol e restante equipa ADC, e com o apoio institucional do Município de Ribeira Brava e Complexo de Piscinas da Ribeira Brava, as actividades diversificadas na piscina e tanque de aprendizagem, procuraram proporcionar uma experiência a estes alunos arredados deste espaço desportivo do concelho, mas também, testar uma solução de funcionamento no enquadramento de um bloco escolar de 90 minutos, tendo sido agrupadas as turmas em 4 grupos e transportadas num autocarro disponibilizado pelo Município de Ribeira Brava.

Complementarmente a este evento, que marca a presença da Associação Desportiva do Campanário nesta instalação desportiva onde movimenta cerca de 300 utentes de todas as idades, com vista a sensibilizar e refletir sobre as condicionantes que até à data não viabilizam o acesso dos alunos da Escola do 2.º e 3.º ciclos de Campanário ao Complexo de Piscinas da Ribeira Brava e consequentemente aos conteúdos de natação no seu percurso escolar do 5.º ao 9.º ano, a AD Campanário, promoveu um encontro, paralelo ao evento aquático, com representantes do Complexo de Piscinas, da Escola do 2.º e 3.º Ciclos de Campanário, da Direção Regional de Educação e da Câmara Municipal de Ribeira Brava, tendo correspondido todos os convidados à exceção da última entidade.

Deste evento, que foi um sucesso na participação e entusiasmo, saiu a convicção que é desejável e exequível proporcionar atividades aquáticas e de natação no contexto da EF ou até no âmbito do Desporto Escolar, neste Complexo de Piscinas da Ribeira Brava, para esta Escola do Campanário, mas também, o repto, para a união de esforços e sinergias, para que seja garantido um princípio de igualdade e equidade no acesso aos alunos desta Escola do Campanário às piscinas da Ribeira Brava, que já comportam regularmente todas as restantes escolas do concelho, desde o 1.º ciclo à EBSPMA.

Neste sentido, saiu uma missiva, do encontro de entidades tutelares, reforçado neste mesmo dia com aprovação por unanimidade no Conselho da Comunidade Educativa da Escola do 2.º e 3.º Ciclos de Campanário, no sentido de a Secretaria Regional de Educação, a exemplo das outras entidades escolares concelhias, assumir um reforço orçamental para garantir um plafond de utilização para os alunos desta escola terem o acesso à natação regular, e complementarmente, foi feito o apelo à Câmara Municipal de Ribeira Brava, para que assumisse a solução ou os encargos com o transporte dos alunos desde e para o Campanário, eventualmente em parceria com a promotora deste evento a AD Campanário, que mostrou a sua disponibilidade para concretizar este anseio.

Fica uma experiência única com a Escola do 2.º e 3.º Ciclos de Campanário, celebrando as bodas de prata da Associação Desportiva local, mas também um repto e uma semente superar uma desigualdade concelhia e promoção de uma educação mais cabal a estes alunos do Campanário e Quinta Grande.