Confraria Enogastrónomica vistou o Porto Santo

A Confraria Enogastronómica da Madeira iniciou no passado dia 22 de Abril, a 21º edição do ‘’Grande de Capítulo’’.

Um evento, que decorreu durante quatro dias (entre 22 a 25 de Abril), e que teve como objectivos dar a conhecer os saberes e os sabores regionais aos confrades, em representação de confrarias de Portugal Continental, Espanha, França, Bélgica, Suíça, Itália e Estónia.

No dia 23 de Abril, os confrades visitaram o Porto Santo, onde foram recebidos no edifício da Câmara Municipal pelo presidente e pelo vice-presidente locais.

Os confrades tiveram a oportunidade de conhecer os novos desenvolvimentos da vinicultura do Porto Santo, a reactivação do cultivo do chícharo e de experimentar alguma da nossa típica gastronomia.