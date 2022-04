Investigador João Batista deu palestra no Porto Santo

No dia em que se celebra o Dia Mundial da Terra, o investigador João Batista deu uma palestra no Porto Santo, subordinada ao tema 'VAMOS OLHAR PARA O CHÃO QUE PISAMOS'.

"Temos que pensar o que é viver numa ilha e, muitas vezes, não pensamos nisso”, disse.

E acrescentou: "Temos de deixar este legado de 602 anos às gerações vindouras e não podemos ter uma atitude egoísta. Se a terra, rocha ou areia forem mal geridas vão deixar de existir na Natureza para as gerações vindouras”.

Para o investigador da Universidade de Aveiro, “é muito importante termos esta ideia lançado pelas Nações Unidas".

"O homem tem de pensar verdadeiramente, pensar globalmente e agir localmente, porque cada um conhece a realidade à sua escala, e quanto for mais pequena for a ilha, maior tem de ser a inteligência do homem em poder gerir os recursos naturais não renováveis e deixar esse legado às gerações vindouras, não podendo ter uma atitude egoísta de pensar que chega para si e fechar a porta", concluiu.